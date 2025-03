Lettera43.it - Perché Beppe Sala ha ritirato l’appoggio alla legge Salva Milano

Il sindaco di, ha deciso di ritirare il suo supporto al disegno di, un provvedimento pensato per rilanciare il mercato delle costruzioni nella città, giustificando retroattivamente la gestione dell’edilizia milanese degli ultimi anni, che ha portato a diverse cause legali. La norma è attualmente in Senato dopo essere stata votataCamera. Ma l’arresto dell’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, accusato di aver esercitato pressioni su parlamentari per l’approvazione della norma, ha spinto il Comune dia fare dietrofront.Cos’è ile cosa c’entra l’arresto di Giovanni OggioniL’arresto di Giovanni Oggioni segna il primo passo significativo nelle indagini su irregolarità urbanistiche a, dove diversi progetti edilizi sono stati trattati come ristrutturazioni anziché nuove costruzioni.