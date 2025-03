Perché attaccare l’Intelligenza Artificiale è uno sport inutile | è qui per restare chiedetelo a lei Forse meglio concentrarsi su altro

Leggi su Orizzontescuola.it

L'Intelligenzaci renderà ebeti, disoccupati, ci "succhierà" la creatività e porterà l'uomo all'estinzione. Ammettiamo che tutto ciò si avvererà, c'è un punto sul quale nessuno potrà obiettare: l'IA è qui per, contrastarla a priori, sperando di fermarne l’avanzata, è uno. La vera questione non è se accettarla o meno,gli sforzi e l'energia dovrebbero essere rivolti a come gestirla nel modo più efficace ed etico possibile.L'articoloè uno: è qui pera lei.su