Ilfattoquotidiano.it - “Per una scuola contro il sessismo e le discriminazioni”, dalla Palestina al diritto alla cittadinanza: corteo degli studenti a Milano

studentesco aa due giorni dalle iniziative previste per l’8 marzola violenza di genere. “Scioperiamo per unaile le“, hanno detto i ragazzi e le ragazze partiti da Largo Cairoli ae arrivati fino in stazione centrale. Durante il percorso i manifestanti hanno fatto più tappe, tra cui una davanti agli uffici comunali dell’anagrafe, un luogo in cui “le persone senzasi recano per richiedere i documenti”, hanno denunciato, mostrando striscioni con scritto “nessun* è illegale”.I manifestanti hanno anche protestato“chi sostiene il genocidio” in, lanciando vernice rosa sulle vetrice di un esercizio della catena di supermercati Carrefour. Nel corso della manifestazione si sono susseguite diverse azioni di protesta, con slogan, fumogeni e vernice rosa sull’asfalto.