Iodonna.it - Per la prima volta la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) ha monitorato discriminazioni e molestie sessuali negli atenei. Preoccupa che siano meno al sud, dove poche/i denunciano

Leggi su Iodonna.it

Abusi fisici,e psicologiche, stalking e mobbing, cyber. Tra marzo e novembre 2024 nellesono stati segnalati ben 243 casi: lo rileva laindagine condotta dalladei) sul tema. L’esistenza stessa dell’indagine rappresenta un primo passo per sensibilizzare sul tema, come spiegato dalla presidente della, Giovanna Iannantuoni, in un’intervista a La Stampa. Un primo passo che deve spingere ad adottare misure più severe.La Sapienza: un corso contro la violenza di genere X Leggi anche › Silvia Figini si candida a Rettrice dell’di Pavia: è laper l’ateneo Abusi enelle, 243 denunce in 9 mesi: il report delladeiL’indagine ha rivelato che 9hanno segnalato oltre 10 casi di abusi e