Per Aspera Ad Astra | Il trailer del film cinese di fantascienza

Torniamo oggi con la nostra rubrica Sci-Fi Word per presentarvi il primo teaserdi PerAd(Star River Dreaming), il blockbusterdiambientato in un futuro non troppo lontano.PerAd, la cui trama ricorda non troppo vagamente quella di Matrix e alcuni tagli registici sembrano ispirati a Everything Everywhere All At Once – segue Zhang Qi Meng, uno studente di liceo concentrato sulla preparazione per gli esami. Improvvisamente lo studente viene tirato fuori dall’aula d’esame da uno sconosciuto di nome Brother Biao che lo informa di un fatto scioccante: il suo mondo è solo un programma metaverso virtuale. In realtà Zhang è un astronauta in uno stato di sonno criogenico a bordo di una astronave.Il, destinato ad un pubblico Young adult, è diretto da Han Yan.