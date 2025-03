Quifinanza.it - Pensioni, contributi in busta paga per chi rinvia Quota 103

Stipendi più ricchi per chi decide dire l’uscita dal lavoro nonostante abbia i requisiti di103. I lavoratori con 62 anni di età e 41 di, che scelgono di non fare richiesta di pensione anticipata flessibile, possono ricevere ina proprio carico che sarebbero accreditati dall’Inps.Si tratta di un importo pari al 9,19% del valore della retribuzione, relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive.L’accredito deiinA ricordarlo tramite un messaggio è l’Inps, che spiega come questa norma introdotta con la Manovra 2025 esoneri il datore di lavoro dell’obbligo di versamentovo dellaa carico del lavoratore verso le diverse forme assicurative.