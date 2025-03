Ilrestodelcarlino.it - Pensionati, Toni nuovo segretario

Diego Moretti è stato elettodella Federazione costruzioni e servizi, Ivaned Elio Pozzi sono rispettivamentee presidente della Federazione. Tempo di rinnovo delle cariche in casa Cdls. Il Direttivo della Fucs ha eletto Moretti, in precedenza funzionario a tempo pieno della Federazione dal 2012. Prende il posto di Stéphane Colombari, che ha ricoperto questo incarico dal 2021. Quali funzionari sono stati confermati Matteo Missiroli e Carlotta Antonelli. Per quel che riguarda la Federazione"si è registrato – spiegano dal sindacato parlando delconsiglio direttivo – un significativo rinnovamento e anche un certo ‘ringiovanimento’. È sempre molto nutrita la presenza delle donne, 9 su 18 membri, esattamente il 50%, com’è ormai nella tradizione della Federazione".