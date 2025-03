Ilgiorno.it - Pedemontana e tram: cantieri vicini

Due problemi che si incontrano in attesa di arrivare a una soluzione e rivoluzionare il sistema del trasporto pubblico e privato in Brianza. A Desio, anche se in prossimità del confine con Seregno, in via Mazzini a nord dell’ospedale Pio XI, ci sarà un punto di incontro tra la metrotranvia Milano-Seregno e. Molti se ne sono già accorti: da un lato, quello dell’ospedale, ci sono le reti metalliche con le lavorazioni propedeutiche della linea del. Esattamente identiche a quel cantiere ancora aperto nel resto della città, soprattutto nel trafficato corso Milano. Nelle immediate vicinanze, invece, ecco le reti arancioni di. I lavori per la realizzazione dell’arteria viabilistica non sono ancora iniziati. Le reti hanno fatto la loro comparsa già mesi fa, ma inizialmente si trattava di delimitare le aree per iniziare a fare le bonifiche belliche.