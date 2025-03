It.insideover.com - Pechino fa i compiti a casa: studia Russia e Occidente e prepara la via cinese alla guerra

Leggi su It.insideover.com

Lo scorso 20 febbraio la rivista ufficiale del Ministero della Difesa della Repubblica Popolare(Rpc) ha pubblicato un interessante articolo che spiega, a grandi linee, quale deve essere la modalità di combattimento delle forze armate. Un articolo dottrinario che, sebbene scarno di dettagli, risulta interessante per capire meglio la “via” e le innovazioni apportate recentemente, che si avvicinano molto a quelle occidentali ma che danno particolare importanzainfo war. L’incipit del documento riporta che la progettazione operativa è un’attività di concezione sistematica, completa e di pianificazione complessiva condotta dai comandanti e dalle organizzazioni di comando per possibili operazioni in una determinata direzione nel periodo futuro. Essa si basa sulla comprensione delle leggi oggettive dellae delle operazioni ed è altamente istruttiva.