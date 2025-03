Comingsoon.it - Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione in arrivo su Sky e NOW

Leggi su Comingsoon.it

2025 ci portaaldel. Il viaggio in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, ci porterà alla scoperta di culture e mondi magici, dalle Filippine sino al Nepal.che c'è daedizione in partenza il 6 marzo 2025.