Thesocialpost.it - Pechino Express, al via la nuova stagione: date, itinerari e concorrenti in gara

Leggi su Thesocialpost.it

Inizia oggi, giovedì 6 marzo, unaedizione di– Fino al tetto del mondo, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Il programma, un Sky Original prodotto da Banijay Italia, prenderà il via dalle Filippine, attraversando il Nord della Thailandia per arrivare in Nepal, una nazione famosa per le sue imponenti vette himalayane che superano gli ottomila metri di altezza.Il viaggio e le anticipazioniQuestaedizione promette un’avventura che vedrà iaffrontare condizioni ambientali e climatiche estremamente diverse tra loro, con l’obiettivo di portare i viaggiatori “fino al tetto del mondo”. Inizieranno il loro percorso con uno zaino in spalla, nove coppie dipronte a vivere un’esperienza unica. Costantino della Gherardesca tornerà a condurre il programma, affiancato dall’inviato speciale Fru.