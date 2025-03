Digital-news.it - Pechino Express 2025: un viaggio epico tra Filippine, Thailandia e Nepal, in esclusiva su Sky e NOW

Una nuova, sfiancante ma indimenticabile avventura è ai nastri di partenza: la nuova stagione diè pronta al check-in da giovedì 6 marzo insu Sky e in streaming su NOW. Unspettacolare e adrenalinico che quest’anno si svilupperà in altezza, partendo dalle spiagge e dal mare cristallino dell’Oceano Pacifico, salendo su altipiani verdi e misteriosi, perdendosi all’interno di giungle imprevedibili, fino ad arrivare alle vette più elevate del pianeta: la rotta di questa stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia parte infatti dalle, attraversa il nord dellae arriva fino al, Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine. Sarà unche incontrerà condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro e che porterà, appunto, i viaggiatori “Fino al tetto del mondo”.