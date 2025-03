Metropolitanmagazine.it - Pechino Express 2025: ecco chi sono tutti i concorrenti e dove vederlo

è pronto a tornare in tv con la dodicesima edizione al via in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now da giovedì 6 marzo con la prima delle dieci puntate che porteranno i telespettatori in viaggio tra le Filippine, il nord della Thailandia e il Nepal, in un percorso di oltre 6mila chilometri che promette a mettere a dura prova le nove coppie di. A dirigere la gara tornerà Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru, il castVirna Toppi e Nicola Del Freomarito e moglie e formano la coppia dei Primi Ballerini, occupazione che nella vita rivestono al Teatro alla Scala di Milano. Lei, nata a Milano nel 1992, si distingue per profondità espressiva, grazia e tecnica raffinata. Lui, nato a Carrara nel 1992, vanta tecnica impeccabile e grandi carisma, espressività e controllo del movimento.