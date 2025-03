Movieplayer.it - Pechino Express 2025 al via stasera su Sky e NOW: i concorrenti, le coppie, i Paesi e le tappe del viaggio

Al viasu Sky e in streaming su NOW, la nuova edizione di- Fino al tetto del mondo. Oltre 6mila chilometri di percorso attraverso l'Asia meridionale: ecco lee l'itinerario. L'avventura sta per partire. Domani parte ildi, sottotitolo: Fino al tetto del mondo. Un percorso che si snoderà attraverso l'Asia meridionale, dalle Filippine fino al Nepal passando per la Thailandia. Alla conduzione, Costantino Della Gherardesca affiancato dall'inviato Fru. L'appuntamento è persu Sky, alle 21:15, in diretta streaming su NOW e sempre disponibile on demand. Ie lediZaini in spalla, 9 nuovestanno per imbarcarsi un'avventura che non dimenticheranno mai, raccontata dalle presenze rassicuranti dei due conduttori, Costantino Della Gherardesca e Fru.