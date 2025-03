Ilfogliettone.it - Pd spaccato sul ReArm di Von der Leyen: Gentiloni dice sì, Schlein lo stronca

Il pianodi Ursula Von derdivide il Pd. Da una parte Paolo, ex commissario Ue all’Economia, che benela proposta come “un primo passo nella giusta direzione”. Dall’altra Elly, segretaria dem, che la boccia senza mezzi termini: “Non è la strada per l’Europa.” Una frattura interna che esplode in pieno giorno, mentre l’Ue cerca risposte al taglio degli aiuti Usa all’Ucraina e al crollo delle borse per le guerre dei dazi.Intervenuto a Radio Anch’io su Rai Radio 1,difende il progetto della presidente della Commissione Europea: 150 miliardi di eurobond per una difesa comune e deroghe alle regole di bilancio Ue. “È un segnale positivo in ore difficili,” ha dichiarato, pur con una riserva: “Può essere migliorato, vedremo i risultati.” Per l’ex premier, ilè una sveglia per un’Europa che non può più dormire sonni tranquilli.