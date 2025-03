Liberoquotidiano.it - "Payback-La rivincita di Porter": un gangster movie con una sceneggiatura di ferro

-LADIIris ore 23.50. Con Mel Gibson, Maria Bello e Deborah Cara Unger. Regia di Brian Helgeland. Produzione Usa 1999. Durata: 1 ora e 49 minuti LA TRAMAè un rapinatore che durante un colpo è tradito da un complice che credeva amicissimo. L'amico s'invola col grisbì eviene catturato. Uscito di galera intraprende la sua vendetta. Non è facile. Il traditore è protetto da una cosca malavitosa. Mava avanti come un rullo compressore.Pretende la vendetta e anche la sua parte nel vecchio bottino. Semina morti, ma avrà partita vinta. PERCHÈ VEDERLO Perchè è uncon unadiche riesce a rendere plausibile una trama paradossale. Mel Gibson è ancor più monocorde che in "Arma letale". Assume un'unica espressione. Ma gli basta.