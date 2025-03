Ilgiorno.it - Pavia: salvi i cani dell’uomo sorpreso a picchiare un cucciolo

, 6 marzo 2025 – Hanno finalmente una casa iche stazionava sotto i portici di corso Cavour. Questa sera, giovedì 6 marzo, la parlamentare Michela Vittoria Brambilla è arrivata alle sanitario e si è portata via tre dei quattrodi proprietà di un uomo che martedì è stato filmato mentre picchiava uno degli animali, che guaiva in modo straziante. Il video, pubblicato sui social ha rapidamente fatto il giro del web e questa mattina è scattato il sequestro. “È una storia finita bene – ha detto la parlamentare che ieri ha presentato un’istanza per poter prendere in affidamento iaccanto alla denuncia di Meta Milano e Leida -. Ci sono due cuccioli e probabilmente il papà, cercheremo la mamma finché non la troveremo. Grazie alle dirigenti del servizio veterinario dell’Ats diche si sono da subito attivate per risolvere tempestivamente questa situazione incresciosa e a tutte le istituzioni che hanno voluto collaborare”.