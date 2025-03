Terzotemponapoli.com - Pavarese: “L’arrivo di gennaio? Voluto da Conte”

Le parole di Gigisul Napoli diL’ex dirigente del Napoli, Gigi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento della squadra azzurra guidata da Antonio. A pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina,ha espresso il suo parere sul recente pareggio con l’Inter. Si è inoltre pronunciato sull’impatto dei nuovi acquisti, in particolare Billing, arrivato asu esplicita richiesta del tecnico.Il pareggio con l’Inter: “Napoli avrebbe meritato di più”Commentando il pareggio contro l’Inter,non ha nascosto un pizzico di rammarico:“Ai punti avrebbe meritato il Napoli ampiamente, abbiamo rivisto quella squadra che ci ha reso orgogliosi, ad immagine e somiglianza di,” ha dichiarato l’ex dirigente. Nonostante il gol spettacolare di Dimarco per i nerazzurri,ha sottolineato come gli azzurri avrebbero meritato di trovare la rete già nel primo tempo.