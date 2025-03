Paura Marquez l’allarme | È pericoloso

Leggi su Sportface.it

Marcin poche settimane si è già preso quasi interamente la scena nel mondo Ducati, ed è tornato in pompa magna sul grande palcoscenico della MotoGP.La prima gara della stagione ha già mandato un segnale importante non solo a Pecco Bagnaia, compagno di squadra uscito deluso dal weekend thailandese, ma anche a Jorge Martin, campione del mondo in carica assente nel primo gp della stagione causa infortunio. Una tripletta fatta da pole position, vittoria nella sprint e vittoria nella gara della domenica e un messaggio chiaro inviato a tutto il paddock: Marcvuole tornare a vincere e a dominare, e non si farà scrupoli davanti a nessuno.Nessuno scrupolo da parte del pilota spagnolo neppure nei confronti del fratello Alex, altro grande protagonista del primo weekend del motomondiale.