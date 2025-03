Ilgiorno.it - Paura dopo la scuola. Malori per trentuno alunni. La corsa all’ospedale

Laè passata, ma restano da chiarire le cause dei(vomito e disturbi gastrointestinali), accusati da 31dellaprimaria Manzoni nel rione di Madonna in Campagna. I piccoli sono stati accompagnati nel tardo pomeriggio di martedì al pronto soccorso: quattro di loro sono stati trattenuti in osservazione per la notte e dimessi ieri mattina. Ieri i carabinieri del Nas e Ats Insubria hanno cominciato le verifiche sul cibo servito dalla mensa scolastica, dalla produzione alla distribuzione dei pasti e anche sugli ambienti dellalai bambini hanno accusato mal di pancia e nausea (per alcuni anche il vomito) e i genitori preoccupati li hanno portati al pronto soccorso. In totale sono 31 i bambini accompagnati in ospedale, 12 a Gallarate e 19 a Busto Arsizio e per tutti una sintomatologia identica insorta all’improvviso.