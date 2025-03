Sport.periodicodaily.com - Paulo Fonseca squalificato per nove mesi per la lite con l’arbitro

È costato carissimo all’ex tecnico di Roma e Milan il testa a testa conin occasione dell’ultimo match di Ligue 1 tra Lione e Brest.è stato infattiper, fino al 30mbre 2025, e per di più non potrà accedere allo spogliatoio fino al 15 settembre.PER: COSA ERA SUCCESSO Durante l’ultimo match di campionato contro il Brest, in seguito ad un controllo al Var, poi concluso con un nulla di fatto, il tecnico portoghese del Lione si è scagliato controBenoit Millot urlandogli in faccia, e dopo essere stato espulso, ha provato ad avvicinarsi al direttore di gara con fare minaccioso. Un atteggiamento ritenuto inqualificabile che ha determinato l’inevitabile squalifica. A nulla è valsa la lettera di scuse che il portoghese ha inviato alla federazione arbitrale francese e al diretto interessato.