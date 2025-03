Ilfattoquotidiano.it - Paula Fonseca squalificato per 9 mesi: la punizione record per l’ex tecnico del Milan dopo la follia in Lione-Brest

Unaesemplare. Sono ben 9 idi stop per Paulo. A seguito del testa a testa con l’arbitro Benoît Millot, che lo aveva espulso in occasione della sfida del suocon ildella scorsa domenica, ilexè statofino al 30 novembre prossimo, dalla commissione disciplinare della Lfp (Ligue de Football Professionnel). Inoltre, al portoghese sarà vietato accedere allo spogliatoio della sua squadra prima della partita e all’intervallo fino al 15 settembre, seguendo il modello adottato dall’Uefa per le coppe europee., ovviamente, non potrà nemmeno sedersi in panchina durante le gare.Nel match valido per la 24esima giornata di Ligue 1,allenatore delha completamente perso la testa. Si è reso protagonista di un durissimo faccia a faccia con l’arbitro, arrivando a urlargli in faccia una serie di insulti a pochi millimetri dal suo volto.