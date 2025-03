Metropolitanmagazine.it - Patrizia Fachini, chi è l’ex e prima moglie di Luca Barbareschi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, ex edihanno tre figlie: Beatrice, Eleonora e Angelica. La loro storia d’amore è stata lunga e hanno condiviso molti anni insieme, crescendo fianco a fiancodi decidere di sposarsi. Le tre figlie nate dalla loro unione li hanno legati per un lungo periodo. Tuttavia, a un certo punto, l’amore che li univa si è spezzato completamente, conducendoli su strade separate. Per quanto riguarda la donna, le informazioni disponibili sono limitate. Si sa solamente che ha avuto un breve ruolo come attrice nel film “Romance” nel 1986. Dopo la separazione dal marito, ha fatto una scelta di ritirarsi completamente dalla vita pubblica, e da allora non sono più emerse notizie su di lei.Successivamente,ha vissuto una relazione di sette anni con l’attrice Lucrezia Lante della Rovere.