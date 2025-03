Lanazione.it - Passione senza fine: il fotografo internazionale 95enne espone gli scatti realizzati nell’rsa

Firenze, 6 marzo 2025 –a 95 anni: e ora c’è una esposizione con i suoi lavori, lui che ha avuto una lunga carriera. Ma che non ha avuto sconti dalla vita, perdendo una gamba e un braccio da giovane a causa di una bomba. Nella sua vita ha collaborato con Fellini, Monicelli e molti altri, ha fotografato, tra i tanti, Warhol, Callas, Gassman e Muti, e per la festa della donna ritrae le anziane della Rsa La Mimosa di Campi Bisenzio (Firenze), in cui è ospite. È l'iniziativa di Luciano Ricci per l'8 marzo. Franco Basaglia, allora giovane psichiatra determinato a chiudere i manicomi, gli affidò la documentazione fotografica di quei luoghi: con i suoi obiettivi è stato il primo a raccontare quella realtà. Ha esposto alla Biblioteca Nazionale di Parigi (1971), al Museo d'Arte Moderna di New York (1974), ad Arles (1978), alla casa della Cultura di Pechino (1984), alla Galleria d'Arte Contemporanea di Sidney (1984), nelle Gallerie d'Arte Moderna di Colonia, Francoforte e Amburgo (1992-'93).