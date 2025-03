Ilgiorno.it - Passione padel, a Carugo un centro sportivo con 11 campi da gioco e programmi personalizzati per tutti i livelli

Carugi (Como), 6 marzo 2025 – Una disciplina sportiva in costante ed enorme aumento destinata nei prossimi anni ad entrare ufficialmente tra le nuove specialità olimpiche Secondo le statistiche del WorldRecord, i praticanti diin Italia sono oltre 1,5 milioni, una cifra che continua a salire in modo esponenziale con atleti agonistici che sanno ormai farsi rispettare a livello internazionale. La Brianza non sfugge da questo trend e proprio per questo negli ultimi anni sono state create nuove infrastrutture in grado di soddisfare le esigenze dei numerosi appassionati. Recentemente è stato inaugurato a, piccolo comune di 7 mila abitanti al confine con la provincia di Monza e Brianza, l’avveniristico impianto ELLEClub uno tra i più grandi in Lombardia con 11dainseriti in un contesto che comprende altre infrastrutture e servizi di elevata qualità.