Pasquale Tina | McTominay non è in dubbio per la Fiorentina nessun allarme

: “non è inper la Fioren”">Il giornalista di Radio Marte,, ha fatto chiarezza sulle condizioni di Scott, allontanando qualsiasi ipotesi di infortunio in vista della sfida tra Napoli e Fioren.SULLE CONDIZIONI DI“Diciamolo subito, a noi non risultano infortuni o altro per quanto riguarda Scott. In settimana ci sta gestire un giocatore che ha accumulato più fatica rispetto ad altri, ma non c’èin vista della prossima gara di campionato tra Napoli e Fioren.”SULLE SCELTE DI CONTE A CENTROCAMPO“Oggi vedremo cosa proverà Antonio Conte in mediana accanto a Stanislav Lobotka e Scott, che non risulta essere inper domenica.”Dunque,a preoccupazione per il centrocampista scozzese, che dovrebbe regolarmente essere a disposizione per il match del Maradona.