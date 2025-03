Lanazione.it - Partono degli incontri formativi per le guide turistiche di Pisa

Leggi su Lanazione.it

6 marzo 2025. Il Comune diha organizzato, a partire dal prossimo 11 marzo, una serie didi formazione dedicati agli operatori turistici e culturali di. L’obiettivo è migliorare l’integrazione tra il settore turistico e il patrimonio culturale della città, in particolare valorizzare il sito Patrimonio Mondiale di piazza Duomo attraverso una maggiore diffusione della sua conoscenza e una più profonda consapevolezza del suo valore. Il percorso formativo, in collaborazione con l’Opera Primazialena, prevede quattro appuntamenti realizzati dalla società Aedeka in programma i martedì 11, 18 e 25 marzo e 1 aprile. "ha un sito patrimonio mondiale Unesco di straordinario valore – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - e come cittadini dobbiamo avere piena consapevolezza del significato universale della piazza del Duomo, coglierne tutta la ricchezza e apprezzarne la bellezza al fine di comunicarla al meglio a chi visita la nostra città e trasmettere i suoi valori intrinseci alle future generazioni.