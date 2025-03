Ilgiorno.it - Parla la madre delle gemelline: "Temo di rivedere presto quell’uomo. Più sicurezza davanti alle scuole"

Leggi su Ilgiorno.it

"Non possiamo stare zitti, facendo finta di nulla. Va garantita più: stiamo cercando di creare un comitato e stiamo raccogliendo le firme per chiedere più vigilanza alla scuola Cabrini e non solo. Quello che è successo a me può succedere ad altri". Francesca, nome di fantasia per tutelare le figlie, da due giorni non riesce a prendere sonno: è la mammache lunedì sono state avvicinate da un 53enne, arrestato poche ore dopo per sequestro di persona e denunciato per tentata sottrazione di persona incapace. Aveva mai visto? "Mai. Ma da quando ho denunciato l’episodio, continuo a essere contattata da mamme e da, che mi raccontano di averlo spesso visto aggirarsi fuori da altre elementari o dagli asili, cercando anche di entrare o restando incollato con la faccia alla vetrata.