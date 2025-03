Fanpage.it - Paredes e la lite con Messi: “Eravamo avversari, si offese per una mia frase. Non mi parlò per mesi”

Leggi su Fanpage.it

Leandroha ricordato quando un suo commento fece infuriare Leoin occasione di Barcellona-PSG, finita 1-4, in Champions League nel 2021: "Al secondo gol di Mbappè una miarisuonò nello stadio vuoto per la pandemia. Leo la sentì. non mipiù per oltre tre mesi"