Parco fotovoltaico gigantesco Mozione e raccolta firme per il No

SAN FIORANO (Lodi)Nuove mosse, dell’amministrazione comunale di San Fiorano, contro il potenziale arrivo di nuovi pannelli agrifotovoltaici sui territori di San Fiorano, Corno Giovine e Santo Stefano Lodigiano: arrivano un documento da approvare in Consiglio comunale e una. A settembre privati hanno infatti presentato un’istanza, al ministero dell’Ambiente, per realizzare un impianto agrivoltaico avanzato nell’area tra Santo Stefano, San Fiorano, Maleo e Corno Giovine. Con richiesta, a dicembre, di fornire ulteriore documentazione. La potenza dichiarata è di 41 megawatt, e il progetto prevede anche il collegamento in antenna alla stazione elettrica “Maleo“ di Terna Spa. Sembra che i pannelli possano interessare soprattutto il territorio di San Fiorano e di Santo Stefano, con le opere connesse nel territorio di Corno Giovine e in parte di Maleo.