Tv2000.it - Papa, il mondo continua a pregare. Dona 1 mln di euro a Fondo per emergenza abitativa

Leggi su Tv2000.it

Dal Gemelli a Piazza San Pietro e in tutto ilproseguono le iniziative di preghiera per la salute diFrancesco. E prima del suo ricovero ospedaliero al Policlinico Gemelli, il Pontefice ha contribuito, nelle scorse settimane, aldon Roberto Sardelli per l’a Roma. Il Pontefice hato un milione diper la ristrutturazione dell’ex Casa del Clero di via Vergerio, i cui spazi verranno trasformati in 20 appartamenti destinati a chi ha bisogno., il1 mln diperTG2000.