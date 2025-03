Lapresse.it - Papa Francesco, Santa Sede: “Notte tranquilla, sta riposando”

“Laè trascorsa, ilsta ancora”. Lo fa sapere la sala stampa dellacon un aggiornamento mattutino sulle condizioni di salute del Pontefice che inizia oggi il 21esimo giorno di ricovero all’ospedale ‘Gemelli’ di Roma.Nella giornata di mercoledì le condizioni del Santo Padre si sono mantenute stabili, nessun episodio di insufficienza respiratoria e prognosi che resta riservata. Il tutto nel contesto di un quadro complesso. Fonti vaticane spiegano la polmonite “è in una fase di sviluppo ordinario, è una normale evoluzione” e che “ci vorrà tempo” per ulteriori valutazioni. Proprio per questo, sembra, che non sia stato ancora calendarizzato un secondo briefing coi medici. Quel che è certo è che ilè di umore “buono” ed è “collaborante”.