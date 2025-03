Agi.it - Papa Francesco ringrazia i fedeli, la sua voce in piazza San Pietro (AUDIO)

AGI - Torna ladi. Un breve messaggioperre quanti in questi giorni stanno pregando per la sua salute. "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie", il messaggio del Pontefice. L', in spagnolo, è stato registrato oggi dall'Ospedale Gemelli, e diffuso alle 21 inSan, prima della recita del Rosario. "Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria". Lo si legge nel bollettino mnedico diramato dal vaticano. "Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili.