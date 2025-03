Lapresse.it - Papa Francesco, l’audio dal Gemelli: “Grazie per le vostre preghiere”

“Ringrazio di cuore per leper la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca.”. Sono queste le prime parole didal, affidate a un audiomessaggio diffuso giovedì sera, e registrato lo stesso giorno in spagnolo.Niente bollettino fino a sabato: “Condizioni stabili”“Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria”. È quanto si legge nell’aggiornamento medico della Santa Sede sulle condizioni di, ricoverato da 21 giorni al Policlinicoper una polmonite. La prognosi resta “ancora riservata.