Papa Francesco il Vaticano spiega perché non vengono diffuse sue foto da ricoverato | Ognuno libero di scegliere

, condizioni in miglioramento al Gemelli: il bollettino seraleDa quandoè statoal Policlinico Gemelli il 14 febbraio a causa di una bronchite, poi evolutasi in polmonite bilaterale, non sono statesue immagini. Questa scelta ha alimentato speculazioni e teorie complottiste sui social, accompagnate da fake news e ipotesi allarmistiche.Oggi, 6 marzo, fonti vaticane hanno chiarito il motivo di questa decisione,ndo che si tratta di una scelta personale del Pontefice. “dicome e quando farsi vedere”, hanno dichiarato, sottolineando che, nonostante l’assenza di immagini, alcune persone continuerebbero comunque a dubitare delle notizie ufficiali.Intanto, un aggiornamento diffuso dalla Santa Sede questa mattina informa che il Santo Padre ha trascorso una notte tranquilla.