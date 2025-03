Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco ha “trascorso la notte tranquilla”: gli aggiornamenti dal Vaticano

comincia oggi il 21esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma. La Santa Sede comunica che “laè trascorsa, ilsta ancora riposando”. L’ultimo bollettino medico di mercoledì sera spiegava che “il Santo Padre è rimasto stazionario senza presentare episodi di insufficienza respiratoria. Come programmato, durante il giorno, ha effettuato l’ossigenoterapia ad alti flussi“, mentre solo durante lautilizza “la ventilazione meccanica non invasiva” con la maschera. Bergoglio quindi ha dormito in condizioni di protezione respiratoria, per prevenire ulteriori crisi.Bergoglio hala giornata di mercoledì tra riposo e terapie. Ha inoltre incrementato la fisioterapia respiratoria e motoria attiva. Stando a quanto riportato dal, nella mattinata di ieri ha anche partecipato al rito delle Ceneri e ha ricevuto l’Eucarestia.