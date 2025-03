Lettera43.it - Papa Francesco ha passato una notte tranquilla

Leggi su Lettera43.it

Mercoledìilha risposato in maniera. Lo comunica la sala stampa vaticana. Ieri ilè rimasto stazionario senza presentare episodi di insufficienza respiratoria. Durante il giorno, ha effettuato l’ossigenoterapia ad alti flussi e nellaè stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Pontefice ha anche preparato l’omelia per la messa del Mercoledì delle Ceneri all’Aventino: «La condizione di fragilità ci richiama il dramma della morte, che nelle nostre società dell’apparenza proviamo a esorcizzare in molti modi e a emarginare perfino dai nostri linguaggi, ma che si impone come una realtà con la quale dobbiamo fare i conti, segno della precarietà e fugacità della nostra vita», si legge nel testo.Articolo completo:haunadal blog Lettera43