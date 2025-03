Notizie.com - Papa Francesco è stabile da tre giorni: domani nessun aggiornamento dai medici

È il ventunesimo giorno di ricovero peral Policlinico Gemelli. La prognosi è ancora riservata. Le sue condizioni.da tredai(Ansa Foto) – notizie.comIl mondo continua a pregare per la guarigione del Santo Padre, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale che in un primo momento aveva provato a curare a Santa Marta e che successivamente ha richiesto l’intervento degli specialisti.Anche oggi, come accade sempre dal 14 febbraio, giorno del ricovero, è arrivato il bollettino quotidiano della Sala Stampa Vaticana diretta da Matteo Bruni. E sempre dal Vaticano arriveranno informazioni anche, venerdì 7 marzo. Al contrario, non sono previsti aggiornamenti, dal momento che le condizioni delsono stabili già da tre, dopo i due broncospasmi che lo hanno colpito il 3 marzo.