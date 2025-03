Thesocialpost.it - Papa Francesco continua il ricovero al Gemelli, il bollettino ufficiale: il pontefice ha dormito serena

, condizioni in miglioramento al: ilseraleLa notte è trascorsa tranquilla, ilsta ancora riposando. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede con un aggiornamento mattutino sulle condizioni di salute delche inizia oggi il 21esimo giorno diall’ospedale ‘’ di Roma. Tuttavia, la prognosi resta riservata a causa della complessità del quadro clinico.Il quadro delle condizioni diresta “complesso”: i medici che lo hanno in cura sanno che non si possono escludere nuove ricadute, come è avvenuto più volte negli ultimi giorni. Ma ieri non ci sono state nuove crisi.serale: “No ventilazione meccanica, solo ossigenoterapia”.Segnali incoraggianti: visite e routine quotidianaRiflessioni spirituali dal letto d’ospedaleIlha approfittato di questi giorni di degenza per inviare un messaggio spirituale ai fedeli, sottolineando l’importanza di affidarsi al Signore nei momenti di fragilità.