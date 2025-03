Puntomagazine.it - Papa Francesco, 21° giorno di ricovero: La notte è trascorsa tranquilla

Stabilità per, ma la prognosi rimane incerta: stasera rosario per la sua salute in Piazza San PietroLaè stataper, che continua a riposare nell’ospedale ‘Gemelli’ di Roma. La Sala Stampa della Santa Sede ha fornito aggiornamenti sullo stato di salute del Pontefice, confermando che oggi segna il 21°del suo.Secondo l’ultimo bollettino medico diffuso ieri,rimane “stazionario” e non ha presentato nuovi “episodi di insufficienza respiratoria”. Nonostante la stabilità apparente, i medici hanno sottolineato la “complessità” del quadro clinico, motivo per cui la prognosi non è ancora stata sciolta. Durante la, ilè stato nuovamente sottoposto a ventilazione meccanica non invasiva, un trattamento che continua a essere monitorato attentamente.