Papa cardinal Turkson | Dimissioni? Preghiamo per sua guarigione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Al Santo Padre vanno tutti i nostri pensieri. Come feci per Giovanni Paolo II, prego perFrancesco”. Ile Peter, cancelliere della Pontificia accademia delle scienze, all’Adnkronos dice che “la cosa principale da fare ora e’ pregare per ladel Pontefice. Dobbiamo ricordare il fatto che la Chiesa è sempre .