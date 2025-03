Tv2000.it - Papa al Gemelli, 21 giorni di ricovero. Proseguono le terapie

Aggiornamenti sulla salute diFrancesco, ricoverato da 21al Policlinicodi Roma. La notte è trascorsa tranquilla. È l’aggiornamento sullo stato di salute di Francesco, ricoverato al Policlinicodi Roma dal 14 febbraio, diffuso stamani, 6 marzo, dalla Sala Stampa della Santa Sede. Dopo che si è svegliato ilha proseguito le, tra cui la fisioterapia motoria attiva. Come programmato, dopo la ventilazione meccanica non invasiva della notte, in mattinata è tornato all’ossigenazione ad alti flussi con l’uso delle cannule nasali.Servizio di Cristiana Caricatoal, 21dileTG2000.