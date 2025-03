Donnapop.it - Paolo Ciavarro, dopo il dolore per la morte della madre Eleonora Giorgi, potrebbe tornare in tv in un nuovo programma: ecco quale

Leggi su Donnapop.it

ha salutato suasolo pochi giorni fa e nonostante tutto, sembra sia pronto asul piccolo schermo. Inlo vedremo?Il figlionota attrice toscanaessere uno dei voltinuova trasmissione di Ilary Blasi, The Couple. Come sappiamo, il format ricorda molto il Grande Fratello, ma con un regolamento diverso. Si tratta anche in questo caso di un reality, anche se per il pubblico italiano è un inedito.Il format deldi Ilary Blasi è spagnolo e in Spagna viene chiamato Gran Hermano Duo. All’internotrasmissione partecipano coppie o trii di persone coinvolte fra loro e che hanno qualcosa in sospeso: con chi parteciperà? Nel frattempo non accenna a dissiparsi la polemica sul funerale di