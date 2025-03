Panathinaikos-Fiorentina Palladino | Ad Atene per una grandissima prestazione

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –: “Teniamo moltissimo alla Conference League”all’Olympic Athletic Center digiovedì 6 marzo alle ore 18.45Partita di andata ottavi di finale di Uefa Conference League.Dirige l’arbitro belga Erik Lambrechts. Assistenti i connazionali Jo de Weirdt e Kevin Monteny, quarto ufficiale Wim Smet. Al Var Bram Van Driessche, con il supporto di Jan Boterberg.guidata da Raffaeleallenatore Rui VitoriaFinalista nelle ultime due edizioni di Conference League, con Vincenzo Italiano in panchina, laaffronta per la prima volta il. Negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, ilha eliminato gli islandesi del Víkingur con un gol nei minuti finali.Torna Kean.