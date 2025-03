Sport.quotidiano.net - Panathinaikos – Fiorentina: i viola per partire bene. Orario e dove vedere la partita

Firenze, 6 marzo 2025 – Dopo aver centrato l'obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi di finale, ladi Palladino tornerà in campo alle 18:45 contro il. Isono reduci dalla vittoria contro il Lecce, che ha scacciato via un periodo complicatissimo nel quale sono arrivate tre sconfitte di fila: il 2-1 contro l'Inter a San Siro, il 2-0 contro il Como al Franchi e l'1-0 contro il Verona al Bentegodi. Queste sconfitte hanno fatto scivolare laal settimo posto in classifica, ma l'ultima vittoria contro i salentini è stata fondamentale per ritrovare un po' di fiducia in vista dell'impegno in Conference. Davanti a sé ci sarà il, che, dopo un inizio difficile, ha centrato la qualificazione ai playoff grazie alle tre vittorie consecutive, che gli hanno permesso di salire a quota 10 punti e classificarsi al tredicesimo posto.