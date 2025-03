Firenzetoday.it - Panathinaikos-Fiorentina 3-2, le pagelle: Terracciano disastroso, male Comuzzo, si salvano Fagioli e Gosens

Leggi su Firenzetoday.it

Di seguito i voti della sfida persa 3-2 dallacontro il4,5: un ritorno tra i pali da incubo. Sul gol di Swiderski poteva fare qualcosa in più in quanto il tiro non era proprio diretto all'incrocio dei pali.sul secondo gol dei greci, mentre sul.