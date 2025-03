Sport.quotidiano.net - Panathinaikos-Fiorentina 3-2, il primo round agli ellenici. Non bastano Beltran e Fagioli

Firenze, 6 marzo 2025 - Ilse lo aggiudica il, che ad Atene si impone 3-2 sulla, in una partita dai continui capovolgimenti di fronte specialmente neltempo. Alla fine festeggiano gli, ma la qualificazione è aperta e si deciderà giovedì prossimo al Franchi (13 marzo alle ore 21). Palladino si gioca le sue carte con due sorprese di formazione. L'argentino Moreno completa il pacchetto difensivo con Comuzzo e Ranieri a protezione di Terracciano, annunciato titolare alla vigilia. Sulle corsie confermati Dodo e Gosens, al centro una mediana a tre con Richardson,e Mandragora. In attaccoa sostegno di Kean, al rientro dal 1' dopo il trauma cranico rimediato a Verona.Avvio complicatissimo per la, che va subito sotto nel punteggio (5').