Pamela Bach ex moglie di David Hasselhoff trovata morta a 62 anni

, attrice televisiva ed exdi, è statasenza vita nella sua abitazione sulle colline di Los Angeles. Aveva 62. Secondo quanto riportato dal sito TMZ, la causa del decesso sarebbe un suicidio.Le circostanze della morteLe autorità hanno dichiarato che laè statadopo che la famiglia aveva perso i contatti con lei per diversi giorni. La sua morte è stata attribuita a una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa e, secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe stato trovato alcun biglietto d’addio., in una dichiarazione rilasciata a TMZ, ha espresso il dolore della famiglia: “La nostra famiglia è profondamente addolorata per la scomparsa di. Siamo grati per l’ondata di amore e sostegno, ma chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy mentre affrontiamo questo momento difficile”.