Pallanuoto Un doppio turno negativo per Tolentino

Per la prima volta dall’inizio dei campionati laregistra due sconfitte. Disco rosso, infatti, sia per la formazione femminile di A2 sia per la squadra maschile in serie C. Vediamo com’è andata. Al "PalaBlu" di Moie la capolista Jesina ha battuto i tolentinati con il punteggio di 17-10. La gara è stata subito in salita (2-0 per i locali) e, dopo un momentaneo pareggio (2-2), la compagine di casa è andata al riposo in vantaggio 5-2. Negli altri due parziali la Npnha rincorso sempre gli avversari che, pian piano, sono riusciti ad allungare il loro vantaggio. Prossimo impegno di nuovo in trasferta per il match contro i toscani del Certaldo. A livello femminile, invece, la sconfitta è maturata nella piscina "Caporicci" dicontro lo Sport Center Parma col punteggio di 12-18.