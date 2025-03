.com - Pallanuoto / Sabato al Palablù di Moie doppia sfida: prima il Team Marche poi la Jesina

La formazione di Catena alle 18,30 opiterà il Pian del Bruscolo quella di Iaricci,in classifica, il Colle Val D’ElsaVALLESINA, 6 marzo 2025 –8 marzo aldiper gli impegni di.Ad aprire le danze la formazione di mister Catena che alle 18,30 ospiterà il Pian del Bruscolo ultimo in classifica generale. A seguire, inizio ore 20, lain classifica, ospiterà il Colle Val D’Elsa quinto in classifica generale.Sarà la penultima giornata del girone d’andata ed i leoncelli di Mr Iaricci puntano a centrare la settima vittoria consecutiva.Con ilto solitario in classifica, e dopo la convincente vittoria contro il Tolentino, capitan Paolucci e compagni, devono affrontare l’ostica Olimpia Colle Val D’Elsa, squadra partita a rilento causa assenze, ma che adesso sta risalendo la classifica.